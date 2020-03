In Molise salita vertiginosa dei contagi: 103 casi, compresi i 2 pazienti lombardi

CAMPOBASSO. Non arriva la nota ufficiale dell'Asrem, e fin qui ci siamo abituati. Meno male che i dati sono diffusi a livello nazionale. Secondo il bollettino della Protezione civile, pubblicato sul sito del Ministero della salute, dati alle 17, i casi di contagio in Molise sono 103, compresi i due pazienti trasferiti da Bergamo. Sono 670 i tamponi effettuati nella nostra regione.

A fronte di 8 deceduti, ci sono 14 guariti, 81 i casi ancora positivi. Otto sono ricoverati in terapia intensiva all'ospedale Cardarelli, 27 sono in corsia nel reparto di Malattive infettive e 46 sono in isolamento domiciliare.