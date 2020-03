TERMOLI. In questi momenti di difficoltà e di incertezza un plauso va fatto anche agli operai del Comune di Termoli, che dalle prime ore dell’emergenza stanno lavorando senza interruzione e senza risparmiarsi per far fronte alle diverse richieste di intervento. Il lavoro svolto però non riguarda soltanto la manutenzione che pure viene effettuata così come accade di solito, ma investe un il campo della protezione civile.

Nei giorni scorsi infatti, dopo che il Coc ha deciso di individuare la palestra comunale della scuola Schweitzer quale rifugio per senzatetto, gli 8 operai comunali hanno allestito le 20 postazioni e hanno creato le condizioni per dare subito i comfort minimi agli ospiti che così oltre che a un luogo che li tenga al sicuro dall’epidemia hanno trovato un posto in cui trovare riparo per le improvvise intemperie meteorologiche.

Inoltre, questi operatori di protezione civile comunale si sono occupati di fornire assistenza tecnica e logistica per l’allestimento delle tende di pre-triage e di accoglienza medica nei pressi dell’ospedale San Timoteo.

Per tutto questo e per ciò che queste persone faranno per alleviare le attuali difficoltà della popolazione termolese un doveroso ringraziamento da parte di Termolionline e della città di Termoli.