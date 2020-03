Tre i lavoratori lasciati a piedi, Scarati: «Grazie a Niro, si è impegnato a risolvere il problema»

TERMOLI. Ricordate la sdegnata denuncia che solo due giorni fa ha visto il segretario generale della Uiltec Molise scagliarsi contro il sistema del trasporto pubblico extraurbano a Termoli? Un lavoratore era stato lasciato a piedi da una autolinea, poiché la Fca era stata chiusa dopo il decreto del Governo sulle attività produttive e il malcapitato non sapeva come rientrare a Bonefro.

Ebbene, quell’alzata di testa di Carlo Scarati ha centrato il bersaglio.

«Vorrei cogliere l’occasione per chiederVi di evidenziare che, grazie alla segnalazione di mercoledì scorso, cui Voi avete dato massima visibilità, l’assessore Vincenzo Niro, caricandosi del problema del trasporto dei Lavoratori (soprattutto per le competenze specifiche), mi ha chiamato dando immediata disponibilità a risolvere i problemi legati al trasporto, specie in questo momento particolare – aggiorna Scarati - avendone avuto contezza della soluzione da parte degli interessati, sono a ringraziare personalmente l’assessore che mai nella mia esperienza ormai datata di sindacalista, aveva trovato una così immediata soluzione e non solo del caso sollevato ieri ma anche di altri due venuti fuori giovedì mattina».