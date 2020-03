TERMOLI. Progetto Salute: pronti per il test rapido al Covid-19. Da lunedì prossimo parte a Progetto Salute il test rapido per la valutazione degli asintomatici. Come sempre cerchiamo di fornire servizi alla nostra utenza e alla nostra comunità.

In considerazione dell'elevatissimo flusso di richieste, Progetto Salute organizzerà il servizio su prenotazione, fino a quando riuscirà a svolgerlo.

Premessa fondamentale: il test è dedicato e riservato solo ed esclusivamente agli asintomatici.

Cercherò di fornire dettagli e spiegazioni sul test prima con un linguaggio di facile interpretazione generale e successivamente con un linguaggio un pò più tecnico ma spero comunque comprensibile a tutti.

A cosa serve il test?

Serve alla valutazione degli asintomatici che a nessun titolo hanno la possibilità di essere sottoposti al tampone per valutare la positività al Covid 19 ( salvo i casi di contatto diretto con pazienti positivi dopo tampone).

Cosa ci dice il test rapido?

Ci dice se abbiamo avuto contatto con il virus o no.

Le informazioni che si hanno dall' esito del test quali sono?

Sono 4 gli esiti possibili del test: negativo, IgM positivo, IgM + IgG positivi, IgG positivo.

1)Test negativo: persone che non hanno avuto contatto con il virus e quindi suscettibili di contrarre infezione da Covid 19 (la stragrande maggioranza della popolazione)

2) Test con IgM positivo: persone che hanno contratto il virus e che hanno attivato la prima difesa del sistema immunitario cioè gli anticorpi IgM, ( questi soggetti asintomatici si stanno difendendo dal virus ma non sono ancora guariti, e possono infettare)

3) Test con IgM + IgG positivi: persone che hanno contratto il virus e che hanno attiva sia la prima difesa del sistema immunitario, gli anticorpi IgM,che la difesa secondaria e duratura, anticorpi IgG ( questi soggetti asintomatici sono già nella fase successiva e prossima allaguarigione, difficilmente infettanti)

4) Test con IgG positivi: persone che hanno contratto il virus hanno già sviluppato la difesa immunitaria duratura anticorpi IgG e sono da considerare guariti e non infettanti.

E' evidente che fare uno screening con un test rapido delle persone asintomatiche è importantissimo per noi stessi e per gli altri. le notizie ricavate possono contribuire moltissimo alla riduzione sia della diffusione del virus che alla protezione per noi e gli altri dagli esiti della malattia.

Spiego meglio il concetto:

se sono negativo sono esposto al contagio e quindi devo prestare la massima attenzione nell'evitarlo #IO RESTO A CASA#.

se sono solo positivo IgM sono asintomatico mi stò difendendo dal virus e viaggio verso la guarigione ma posso infettare ancora quindi devo proteggere i miei contatti, (modalità da normativa vigente) e rifarò il test per valutare succesivamente la presenza di IgG (immunità duratura).

se sono IgM+IgG positivo sono asintomatico sto viaggiando decisamente verso la guarigione, ma continuo ad avere attenzione verso i miei contatti anche se sono difficilmente infettante #IO RESTO A CASA# ma con ancora attenzione ai miei contatti.Gli anticorpi IgM potrebbero rimanerepresentiinsieme alle IgG anche per molto tempo e anchedopo la guarigione, ma questo causerebbe solo una attenzione verso i contatti sicuramente non dannosa.

se sono IgG positivo ho contratto il virus, mi sono difeso, sono guarito con immunità duratura, non sono più infettante verso gli altri (non abbiamo dati certisulla protezione nel tempo dell'immunità duratura)

In cosa consiste il test?

Siusa un pungidito per ottenere una gocciolina di sangue capillare dal dito medio (come lo stick per i diabetici) poi si effettua il test e dopo circa 10 minuti ma l'esitosarà inviato nel rispetto della privacy via mail in giornata o sarà possibile ritirarlo in sede il giorno successivo.

Sarà prevista una fascia oraria per l'esecuzione del test che va dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni, sabato compreso e si ribadisce che è dedicato solo ed esclusivamente agli asintomatici, pertanto in ingresso sarà effettuata una verifica della temperatura corporea,i pazienti sintomatici seguiranno i canali previsti dalla normativa vigente.

Per informazioni 0875 708064 709241

info@progettosalutetermoli.it

Dottor Tommaso Occhionero