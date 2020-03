​Mercato valutario: antidoto alla crisi?

TERMOLI. La situazione finanziaria di molti paesi sta diventando sempre più difficile da controllare, soprattutto guardando le prospettive future.



Potrebbero essere infatti altri i paesi che potrebbero approvare misure restrittive come quelle italiane: la Spagna è già pronta a varie misure molto dure e in Francia il dibattito è molto attivo in tal senso.

Questo potrebbe complicare ancor di più una situazione che a breve potrebbe farsi insostenibile. Tuttavia come spesso accade, anche nei momenti di crisi ci sono ugualmente delle possibilità e tra queste c’è il mercato valutario.

Cos’è il mercato valutario e come funziona

Il mercato valutario essenzialmente un mercato che non tratta indici od azioni ma gioca con i differenziali tra il valore monetario di due valute.

La caratteristica importante di questo mercato è la sua possibilità di investire anche al ribasso, il che le rende ottime opzioni in tempi di crisi economica come questa.

Questo può avvenire grazie a due strumenti: i CFD e soprattutto le piattaforme su cui operare, dette broker.

I CFD (contratti per differenza) proprio ciò che vi permette l’investimento al ribasso, poiché l’investitore andrà ad investire sulla differenza tra una quotazione di partenza e una finale.

Conseguenzialmente non è importante che la valuta sia in positivo ma che la vostra previsione sia giusta.

Per ci che riguarda i broker la questione è più complessa. Fondamentalmente fungono da intermediari tra gli utenti ed i mercati ed ognuno può avere determinate caratteristiche.

La scelta di un buon broker sarà il passo più importante da compiere, poiché non tutti i broker sono adatti a tutti gli utenti, non tutti i broker sono di alta qualità e perché non tutti i broker sono affidabili.

Non è raro infatti imbattersi in una delle numerose truffe presenti in rete. Queste si presentano in tutto e per tutto come dei normali broker per l’investimento online e difficilmente un occhio inesperto potrà qualificarli come fraudolenti.

Ovviamente il settore è massicciamente controllato e regolamentato da varie agenzie ed enti di vigilanza, quali per esempio la CONSOB italiana o l’ESMA europea. Queste si occupano sostanzialmente di controllare tutto ciò che si muove a livello finanziario.

Inoltre senza una loro licenze nessun broker può operare, e vale dunque come certificato di qualità e garanzia.

Detto ciò al di la delle truffe una cattiva scelta del broker potrebbe seriamente inficiare l’esperienza di un utente novizio che potrebbe smarrirsi se non guidato nella maniera giusta.

Come scegliere un broker

Come detto le piattaforme di trading online possono differire anche di parecchio tra di loro ed ognuno presente delle caratteristiche molto peculiari e con un certo target.

Per un novizio sarà molto importante scegliere un broker che presenti prima di tutto un’interfaccia chiara ed intuitiva, che non possa rischiare di confondere con la sua eccessiva varietà di strumenti.

Altra caratteristica importante è quella inerente al deposito minimo e all’offerta di guide al trading o segnali di trading.

Sono infatti molti i broker che mettono a disposizione guide complete al mondo degli investimenti, anche molto valide, praticamente gratuitamente a tutti gli utenti.

Alcuni broker hanno funzionalità ancora più spiccatamente “user friendly” come il poter copiare direttamente gli investimenti di altri utenti, molto utile a chi non ha davvero nessuna conoscenza del mondo degli investimenti, anche se potrebbe non imparare molto in questo modo.

Ovviamente per utenti già esperti di mercato e finanza la scelta dovrà orientarsi molto diversamente, privilegiando i broker dotati di più strumenti possibili che dunque, pur essendo meno facili da approcciare, garantiscono un’offerta sicuramente più completa.

Ovviamente la scelta di un buon broker verrebbe totalmente vanificata nel caso l’utente non capisca l’importanza della preparazione e dello studio in questo settore.