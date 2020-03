URURI. «Siamo a Ururi le nostre care Volontarie si stanno impegnando da giorni al taglio e cucitura di mascherine, Non sono un presidio medico, ma sicuramente molto utili almeno per garantire ai donatori una minima protezione nella fase della donazione».

La testimonianza social è di Mario Ianieri, presidente della sezione Avis di Termoli.

«E' il minimo che possiamo fare vista la carenza. Oggi ci consegneranno un altro lotto. Altri ordini effettuati presso altre ditte ma non ci vengono consegnati.

Dobbiamo ringraziare i donatori che si sono organizzati in proprio con notevoli difficoltà. Un grazie di cuore a Giusy Plescia, Corin Plescia e Celeste Mancini grazie per il gran dono servono per una onorevole causa. Altro ringraziamento particolare alla Sae 112 di Termoli e San Martino che provvederanno alla consegna, Siamo orgogliosi di voi continueremo a donare grazie al vostro intervento».