Donate 200 mascherine a Comune e Protezione civile

TERMOLI. Un sensibile gesto di solidarietà in favore del Comume di Termoli e per i volontari di Protezione Civile impegnati quotidianamente sul campo per contrastare l’emergenza Coronavirus-Covid19.

Questa mattina il sindaco Francesco Roberti ha ricevuto 150 mascherine per conto della ditta Tersigni Srl che le ha donate tramite l’azienda cinese “Guandong Hongtu Technology”. Quest’ultima collabora con la stessa Tersigni Srl nell’indotto di Fca.

I rappresentanti della Tesrigni Srl, oltre che al Comune di Termoli, hanno donato altre 50 mascherine ai volontari di Protezione Civile. Una donazione per la quale il primo cittadino Francesco Roberti ha ringraziato a nome di tutta l’amministrazione comunale.