​Emergenza sanitaria, continua l’incessante attività dei volontari a Campomarino

CAMPOMARINO. Con l’attivazione del Coc i volontari delle locali associazioni di volontariato sono operative per fronteggiare le varie sfaccettature dell’emergenza Coronavirus sul territorio di Campomarino.



Da sempre al servizio della comunità, continuano a fornire il loro preziosissimo aiuto anche durante l’emergenza dettata dal Sars-Cov-2 che costringe, i cittadini, ad evitare uscite che non siano dettate dal carattere dell’emergenza. Per sopperire all’impossibilità di svolgere le commissioni, le associazioni campomarinesi APS Social Aisa, A.N.VV.F.C., City Angels e Cvp Campomarino hanno aderito al progetto ‘Diamoci una mano’ coordinato dal sindaco Piero Donato Silvestri nelle vesti di massima autorità di protezione Civile.

Tutti i volontari sono impegnati incessantemente sul territorio, al fine di soddisfare le numerose richieste che provengono dai cittadini ai Servizi Sociali. Sono numerosi i servizi offerti dagli operatori, per la maggior parte di tipo assistenziale: consegna a domicilio dei farmaci ospedalieri e presidi per diabetici, spesa e quanto può essere ulteriormente necessario agli utenti.

I volontari sono attivi tutti i giorni in paese, sopperendo all’impossibilità dei cittadini di uscire di casa, per via delle norme restrittive imposte dal decreto del Governo Conte. Dal 26 marzo, e fino al primo aprile, controllano incessantemente il territorio, per garantire la sicurezza dei cittadini e sono a disposizione di chiunque ne avesse bisogno.