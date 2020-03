In Molise 107 contagi, eseguiti 699 tamponi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Con un dispaccio a cavallo dell'ora di pranzo l'Asrem e la Regione Molise aggiornano la contabilità triste dei contagi da Coronavirus, che purtroppo cresce ancora.

Secondo i dati forniti dall'Azienda sanitaria regionale del Molise e trasmessi da Palazzo Vitale, in Molise si è passati da 103 a 107. Dunque, altri 4 casi che si aggiungono ai 103 della rilevazione serale, a fronte di 29 tamponi eseguiti, che nel complesso sono ora 699, di cui 592 negativi. I contagiati sono così distribuiti: 85 in provincia di Campobasso, 9 in provincia di Isernia e 7 provenienti da altre regioni.

Di questi, 9 sono deceduti, 9 sono ricoverati in ospedali privati accreditati, 3 sono guariti secondo la statistica dell'Istituto superiore di sanità. A domicilio ci sono 77 persone, mentre al Cardarelli ci sono 17 persone in Malattie infettive e 9 in terapia intensiva.