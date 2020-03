«Attenti ai falsi volontari della Protezione civile, non aprite a nessuno se non li avete chiamati»

TERMOLI. Messaggio di importanza notevole quello diffuso su Facebook dalla direttrice della Protezione civile molisana, Alberta De Lisio. «Attenzione! Importante! Ci stanno segnalando in tanti che alcune persone vanno a suonare nelle case specie di anziani e persone sole dichiarando di essere della Protezione Civile e di portare aiuto, senza che nessuno li abbia chiamati. Non è assolutamente così! Per attivare il nostro servizio a domicilio ci si rivolge ai Comuni che a loro volta attivano le nostre Associazioni di volontariato tracciate e sicure. Avvisate i vostri cari di non aprire e di chiamare immediatamente le forze dell’ordine! In un momento così tragico dobbiamo anche affrontare questi maledetti sciacalli. Aiutateci a smascherarli e ad assicurarli alla giustizia ma soprattutto spargete la voce!»