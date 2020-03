Larino tra speranza di riapertura del Vietri e il vissuto quotidiano in casa

LARINO. La pandemia ha messo a dura prova il mondo intero, l’Italia ne è investita in pieno e decisamente provata da un sistema sanitario compromesso da scelte di definanziamento al settore della sanità pubblica. Limiti, quale conseguenza di decenni di tagli, che adesso fanno da barriera agli interventi per fronteggiare un’emergenza di tale rilievo. Il Molise ne è la prova vivida, una conferma netta di un sistema sanitarionon funzionante, labile nella sua strutturazione. Un sistema che vacilla e si smonta con la stessa semplicità con cui si sono smontate le tende del triage davanti agli ospedali, debellate dalle avversioni metereologiche. Tende messe su dalla Protezione Civile che lavora incessantemente ed in maniera encomiabile sul territorio grazie ai propri operatori, ma che da soli non possono fronteggiare un avvenimento di impatto sociale di tale portata. In tutti questi giorni di limitazioni, isolamenti forzati per contrastare la diffusione virulenta del Covid-19, il Vietri, ex ospedale di Larino, è stato molto menzionato.

Esso è stato oggetto di grande confusione di intenti: “il Vietri si apre, non si apre, sarà utilizzato solo nelle emergenze”. Tutto questa confusione non ha fatto altro che gettare nella disperazione totale la comunità larinese e del circondario. Popolo già segnato da eventi legati alla malasanità e dalle battaglie collettive a difesa di un diritto sancito nella Costituzione Italiana. Una Larino spaventata che versa sui social tutto il proprio disappunto, che evidenzia l’incoerenza di avere nel proprio territorio una struttura magnifica ed invidiabile, ad elevato standard di sicurezzaantisismica, ma non utilizzata a pieno del suo potenziale. Ma allora, si preferisce tergiversare e far finta che vada tutto bene nei comunicati ufficiali, mettere a disposizione strutture alternative, quali ospedali da campo di poca affidabilità e non utilizzare strutture già esistenti come il Vietri? Eppure il grido di riapertura è stato implorato da tanti primi cittadini e più volte rimarcato dall’Amministrazione frentana, ma il Governo regionale è sordo o meglio risponde con millantate scuse.

Questo è quello che più evidenzia la comunità frentana, ma l’intero Basso Molise: i larinesi sono stanchi, spaventati da una gestione che non si presenta saggia e soprattutto rimarcano, nelle loro affermazioni, la paura di essere abbandonati a loro stessi e il timore di non avere l’opportunità di curarsi. Osservando il quadro attuale e i numeri dei contagiati che aumenta nel territorio molisano e la chiusura, superata, del San Timoteo di Termoli che purtroppo ha lasciato un’intera area senza un pronto soccorso per più giorni, fa sudare freddo. Tali accadimenti incentivano la sensazione di abbandono e paura per la propria salute e dei propri cari, ha fatto bene comprendere lo stato di emergenza e soprattutto, ancora di più ha ulteriormente quantificato l’importanza direndere fruibile una struttura come il Vietri. I larinesi non dormono sonni tranquilli, non sono convinti di essere tutelati, d’altronde la pandemia impervia sul territorio; purtroppo non c’è solo il Covid-19, ma tutte le altre patologie che in questo momento sono passate in secondo piano, ma ci sono e necessitano di attenzione.

I cittadini non condividonola gestione, la trovano molto improvvisata e provano molta rabbia nei confronti delle scelte, decisamente ostative nei confronti di una riapertura dell’ex nosocomio frentano. Uno dei motivi che più non è compreso dalla comunità è la sordità nei confronti degli appelli, la stessa che crea confusione di intenti e mancanza di fiducia nel Governo regionale. I larinesi reclamano il diritto alla salute e lanciano il loro appello: il Vietri c’è, basta ridargli vita, non ci sono motivazioni che reggono!