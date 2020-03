TERMOLI. Tutti giù la maschera. Non è Carnevale, scampato per poco al coprifuoco del Coronavirus, ma il titolo dell’appuntamento odierno di Termoli in Diretta.

Puntuale come sempre, salvo eccezioni dovute a cause di forza maggiore, come questa sera, alle 19 l'edizione serale della nuova rubrica video in live streaming curata dall'editore Nicola Montuori sulla pagina Facebook di Termolionline e anche sul nostro sito. Lo slittamento è dovuto alla Benedizione che verrà impartita Urbi et Orbi in mondovisione da Papa Francesco.

Il tema serale, come illustrato anche nel trailer a cura sempre dell'editore, verte appunto sulle mascherine.

Ci sono molteplici spunti a riguardo, dalle fake news su alcune tipologie a rischio contagio, poi smentite, all’enorme mobilitazione solidale che vede donne di ogni comune cucirne centinaia e centinaia, fino all’approvvigionamento dalla Cina e la polemica made in Termoli, tra Movimento 5 Stelle e sindaco Roberti.

L'invito è a partecipare, sia direttamente, telefonando al numero 373.7341501, oppure inviando messaggi sotto la diretta Facebook. Vi aspettiamo numerosi, questa finestra di approfondimento e di infotainment è stata realizzata proprio per voi, costretti per la maggior parte a casa, durante l'emergenza Coronavirus.