TERMOLI. «Coronavirus: ordinanza utile!» Ma quella delle Marche, però. Lo sottolinea il presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice.

«Da oggi 27 marzo nella Regione Marche è in vigore una Ordinanza del Presidente con la quale è consentito a nuclei familiari conviventi che hanno in casa figli o parenti affetti da patologie certificate dall’autorità sanitaria dalle quali derivino problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione anche fuori dei limiti del territorio comunale di residenza o domicilio in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentire la migliore gestione del disabile.



Tali casi vengono certificati dai servizi sanitari territoriali che hanno in carico la situazione o dal Medico di Medicina Generale o per i minori dal Pediatra curante, dalle quali risulti la necessità di uscire da casa per evitare l’aggravarsi di comportamenti di difficile gestione.

Diverse sono le persone che con disabilità: sensoriali, intellettive, disturbi del neurosviluppo, e socializzazione, e altre ancora, rientrano in questi casi e che con la chiusura delle scuole, centri diurni sociali e riabilitativi e specializzati, e in assenza di servizi alternativi hanno visto crescere i disagi per loro e i propri parenti. Di più si evidenzia nei disabili ricadenti nella fascia dell’ infanzia, ad esempio i bambini autistici che se obbligati per molto tempo in ambienti ristretti cresce la difficoltà a gestirli e la probabilità a generare azioni lesive per loro e a chi li accudisce.

Pertanto è opportuno che anche il Presidente della Regione Molise emani una ordinanza simile a quella citata della Regione Marche.

In tal modo si evita che soggetti disabili e loro parenti subiscano ulteriori penalizzazioni pecuniarie nonché penali per mancato rispetto delle direttive emanate. Si sollevano inoltre i soggetti controllori a non dover interpretare, in questi casi, le direttive emanate secondo solo il loro buonsenso».