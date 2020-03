TERMOLI. ‘Aiutaci ad aiutare’: l’appello della Misericordia di Termoli per l’emergenza.

In un momento come questo, dove in bilico non c’è solo la salute propria ma anche quella degli altri, la Misericordia di Termoli è in prima linea per fronteggiare l’emergenza: dopo aver acquistato la tenda all’ingresso dell’Ospedale San Timoteo, a disposizione di tutta la cittadinanza, ci sono nuovi obiettivi e costi da fronteggiare. Per questo è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la Misericordia a coprire i costi per la tenda esterna al nosocomio e ad affrontare le spese necessarie al contrasto del coronavirus.

«L’associazione di volontariato Misericordia di Termoli – si legge sul volantino diffuso nelle scorse ore – È da sempre al fianco della popolazione ed in prima linea per affrontare le emergenze. Ora abbiamo bisogno di voi. Aiutaci ad aiutare. Con il vostro contributo possiamo fare ancora di più». È possibile donare versando la cifra scelta sull’IBAN numero: IT80M0538741130000000585013.

Sono numerosi gli interventi a cui i volontari dell’associazione termolese hanno preso parte: tra i più gravi i terremoti e le alluvioni che hanno colpito il Molise negli scorsi anni. Senza contare gli interventi ai assistenza messi in campo quotidianamente, al fianco della popolazione più debole. Basta davvero poco, tutti insieme possiamo fare tanto.