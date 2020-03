TERMOLI. Le macchine da cucire sempre accese, il materiale in Tnt (tessuto non tessuto) donato dalle aziende termolesi CartoSud e Termoplast, il metro a portata di mano per prendere le misure e le mani che si muovono veloci sotto l’ago per confezionare quante più mascherine possibili: sono le termolesi, donne dal cuore d’oro che, gratuitamente e dopo aver accantonato i loro impegni, stanno facendo di tutto per confezionare il maggior numero possibile di protezioni per naso e bocca da donare alla loro città.

L’iniziativa, partita dal gruppo ‘Donne e Mamme Termoli’ cui fanno riferimento i quattro moschettieri Cinzia Ferrante, Debora Staniscia, Alessandra Di Pasquale e Giuseppe Pranzitelli, viene portata avanti con costanza ed impegno da un nutrito numero di donne che, mascherina dopo mascherina, sta provvedendo a soddisfare il fabbisogno della città e contrastare il contagio da coronavirus. I dispositivi, fanno sapere i promotori del progetto, «saranno distribuite gratuitamente, a tutta la popolazione in bustine sigillate, dove troverete 2 mascherine accompagnate da un foglietto informativo».

La richiesta di mascherine è altissima, tanto che i vari modelli a disposizione sono divenuti pressoché irreperibili sul mercato o hanno raggiunto prezzi esorbitanti. Per questo il gruppo ‘Donne e Mamme Termoli’ sta cercando altre volontarie del cucito che possano aiutare nella creazione e nel confezionamento delle protezioni: «cerchiamo qualcuno che sappia cucire – ha scritto Cinzia Ferrante sul gruppo – Contattatemi in privato se avete la possibilità di aiutarci».

Le mascherine create andranno disinfettante prima di essere usate e, notizia più importante, «non sono omologate contro il covid-19 ma, utilizzate insieme alle norme di comportamento preventivo come la distanza di sicurezza e la pulizia delle mani, diventano efficaci per le finalità di prevenzione», specificano i moschettieri. Inoltre, la mascherina è lavabile con prodotti disinfettanti ed acqua calda, consentendo dunque il riutilizzo della stessa all’occorrenza.