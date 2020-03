Il Covid-19 si espande in Molise, 121 contagi

CAMPOBASSO. Salgono ancora e non di poco i contagi da Coronavirus in Molise.

Rispetto al bollettino di ieri sera, quello pubblicato sul sito del Ministero della Salute, si passa da 109 a 121, un incremento di dodici unità, ossia più del 10% Si allarga anche la mappatura delle località, visto che in basso Molise spunta Casacalenda, dove è confinata in isolamento domiciliare la dottoressa del 118 di Larino. Proprio in relazione a questo caso di Covid-19 sono stati sottoposto a tampone anche gli operatori sanitari venuti a contatto con la donna, chiaramente sono precauzionalmente in quarantena.