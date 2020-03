Casa dei Nonni d'Italia, «Perché non si utilizzano i nuovi locali? Anziani a rischio»

RIPABOTTONI. E’ emergenza nazionale nelle case di riposo di tutta Italia a causa del Coronavirus, l’epidemia che ha cambiato il nostro vivere quotidiano. Alla casa dei nonni d’Italia di Ripabottoni secondo alcuni congiunti degli ospiti l’organizzazione potrebbe essere nettamente migliore e soprattutto all’insegna della sicurezza. Uno di costoro ha rotto gli indugi e messo nero su bianco il proprio disappunto. «Alla casa dei nonni di Ripabottoni, con circa una trentina di anziani più il personale addetto, gli anziani sono sistemati in coppia in ogni stanza con rischi maggiori di contagi come è successo a Cercemaggiore.

La struttura ha da anni disponibile un bel numero di stanze pronte all'utilizzo e tenute chiuse da sindaco che potrebbero essere utilissime proprio in un momento di estrema criticità. Il sindaco del paese preposto a dare autorizzazione didisponibilità per unmaggiore spazio e distanziare gli occupanti tra loro per una maggiore sicurezza e diminuire laprobabilità che si contagiando più volte interpellato da chi ha interesse alla sicurezza di tutti gli occupanti della casa dei nonni non ha a cuore questa situazione e preferisce tenerle chiuse non si sa per quali motivi».

Secondo informazioni attinte all’interno, tutto è pronto da almeno 3 anni, con tutte le utenze e i servizi allacciati e dotate di collaudo. Intanto, due giorni fa, col maltempo, la struttura è stata allagata da acqua e fango. Per fortuna gli ospiti risiedono ai piani superiori, ma tutti i servizi del piano terra erano impraticabili.