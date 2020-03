Controlli sugli spostamenti nel centro di Montenero, nessuna irregolarità

MONTENERO DI BISACCIA. «Nel pomeriggio di ieri la Polizia Municipale di Montenero di Bisaccia ha effettuato controlli in Piazza della Libertà su auto e persone in transito, verificando le motivazioni per le quali questi concittadini si trovassero in giro». Lo comunica a mezzo social il sindaco Nicola Travaglini, specificando: «Tra le circa trenta persone fermate, meno della metà recava con sé il nuovo modulo di autodichiarazione, altre avevano il vecchio e altre ancora non ne avevano nessuno: a questi ultimi cittadini, il modulo è stato fornito dagli agenti della Polizia Municipale, per poi essere compilato al momento. Per tutti i fermati sono state constatate le valide motivazioni per le quali si trovassero fuori casa.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, per ottemperare alle disposizioni del Governo e del Governatore della nostra Regione, ma anche per garantire la sicurezza di tutti attraverso un'opera di informazione capillare verso chi si trova a transitare in alcune zone del paese».

Il primo cittadino aggiunge un pensiero di ringraziamento: «Anche quella appena trascorsa è stata una settimana intensa, di quelle che lasciano il segno nei ricordi personali. Vorrei ringraziare tutti coloro che si stanno prodigando per garantire beni e servizi alla nostra comunità: dalle forze dell’ordine, con particolare affetto verso i carabinieri del nostro Comune e la polizia municipale, ai dipendenti comunali in servizio, dai volontari della Protezione Civile agli operatori della raccolta differenziata, dagli addetti alle vendite di negozi e supermercati agli operai, dai medici agli infermieri e a tutti quelli che non possono restare a casa perché in questo momento sono al servizio del prossimo. Un grazie anche a quei tanti concittadini che, con la loro serietà, restano a casa nel rispetto delle regole dettate dalle difficoltà di questo momento storico. A tutti dico che il virus si può battere, ma dobbiamo avere pazienza, fiducia e determinazione».