Emergenza sanitaria: fase 4 in Molise, possibili ricoveri Covid-19 anche a Termoli

CAMPOBASSO. Il Molise entra nella fase 4 dell'emergenza sanitaria e i casi sospetti di Covid-19 potranno essere trasportati dal 118 anche al "San Timoteo" di Termoli e al "Veneziale" di Isernia. I veritici dell'Asrem, causa la saturazione dei posti dedicati e delle aree di isolamento presso il centro HUB del "Cardarelli" di Campobasso, hanno stabilito che nelle strutture di Isernia e Termoli i pazienti Covid troveranno spazio nel reparto di Medicina d'Urgenza con stanze appositamente attrezzate e personale dotato di tutti i dispositivi di protezione.

Solo nel caso dovesse manifestarsi l'esigenza per i pazienti, di cure specifiche, saranno trasportati al reparto di Malattie Infettive del nosocomio di Campobasso.

L'Asrem, con la massima urgenza, ha anche approvato il Piano dei Percorsi Operativi per la gestione dell'Emergenza sanitaria così come revisionato in data 20 marzo alla luce dei nuovi scenari che si stanno delineando in Regione con un aumento esponenziale dei casi di contagio. Per la stessa ragione è stato definito, così come previsto dall'iniziale Piano Organizzativo dell'Asrem, il coinvolgimento dei privati accreditati. E così Gemelli Molise a Campobasso e Irccs Neuromed a Pozzilli saranno strutture con posti disponibili per pazienti Covid, mentre Villa Esther di Bojano, Gea Medica di Isernia e Villa Maria di Campobasso saranno strutture d'ausilio agli ospedali pubblici per pazienti no Covid.