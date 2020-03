Covid sì, Covid no: in Rianimazione c'era un positivo, trasferito a San Giovanni Rotondo

TERMOLI. Covid sì, Covid no, sta di fatto che un positivo al coronavirus all'ospedale San Timoteo di Termoli ci stava davvero.

Era uno dei pazienti ricoverati al reparto di rianimazione dell'Ospedale "San Timoteo" di Termoli, immediato il trasferimento presso l'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo. Si tratta di uno dei due degenti che, al momento della chiusura del nosocomio termolese per la necessaria attività di sanificazione, furono inviati al Neuromed di Pozzilli per poi rientrare nel reparto di rianimazione, a Termoli, in data 22 marzo, alla riapertura dell'ospedale.

Durante il ricovero nella struttura sanitaria di Pozzilli erano stati sottoposti, in seguito al primo contagio nella clinica, al test Covid-19 con risultato negativo. Con l'aumento dei contagi alla clinica Neuromed e la dimissione di tutti i pazienti risultati negativi, anche le due persone ricoverate in rianimazione sono rientrate al "San Timoteo" e, visti i contagi di Pozzilli, sono stati nuovamente sottoposti al tampone dove, purtroppo, uno dei due è risultato positivo. In rianimazione a Termoli, insieme con la persona contagiata, si trovavano ricoverate altre due persone risultate negative. Il personale sanitario del reparto è stato sottoposto a tampone e, attualmente, con il trasferimento del paziente contagiato a San Giovanni Rotondo, si renderà necessaria la sanificazione del reparto di rianimazione.