CAMPOBASSO. Tra gli ultimi contagiati della giornata che sta per terminare, anche un Carabiniere in servizio presso il Comando provinciale di Campobasso. Si tratta del primo appartenente alle forze dell'ordine risultato positivo al test Covid-19 in Molise.

Le sue condizioni al momento non destano preoccupazione, infatti si troverebbe in stato di isolamento domiciliare. Finora in regione sono 24 i comuni nei quali è stato registrato almeno un caso di contagio: a Campobasso 37 (compresi i pazienti di altre regioni), a Termoli e Cercemaggiore 18, Montenero di Bisaccia 9, Pozzilli 5 (i pazienti positivi che sono ricoverati tuttora al Neuromed), Filignano e Isernia 4, Riccia e Montagano 3. A Ururi, Ripalimosani, Bojano, Baranello e Mirabello Sannitico 2. Mentre con 1 solo caso di positività i Comuni di Jelsi, Casacalenda, Petacciato, Ferrazzano, Castropignano, Campochiaro, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni, Monteroduni e Petrella Tifernina.

Tra i 121 contagiati dell'ultimo bollettino Asrem, anche due minori che fanno parte di un nucleo familiare di 4 persone, risultato positivo al coronavirus, residente in un comune della Provincia di Isernia.

27 persone ricoverate al Cardarelli, 9 nel reparto di terapia intensiva e 18 in malattie infettive. 62 asintomatici in isolamento domiciliare e 13 asintomatici dimessi. I pazienti guariti al momento sono 3. Per attestare la guarigione occorre il doppio tampone negativo, ovvero che in seguito alla scomparsa dei sintomi al paziente vengano effettuati due tamponi e, per entrambi, il risultato deve essere negativo.