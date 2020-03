Per la vita dei molisani la sanità deve correre più veloce del Coronavirus

TERMOLI. Quando Covid 19 era soltanto in Cina, i politici, pieni di meraviglia e privi di perspicacia, di fronte al mappamondo esclamavano “cavoli che fortuna! Meno male che la Cina è lontana”, pensando ai kilometri che ci separano da essa piuttosto che ai contatti internazionali e voli intercontinentali.

Ora è arrivato in Italia e impera soprattutto nel Nord. E nel Molise, come in tutto il Sud, per non ripetere il suddetto errore di valutazione del pericolo, bisogna bloccarlo anticipandolo, correndo più veloce di lui. Ossia prendere in tempo tutte le misure adeguate.

Il Molise è la regione che più e meglio potrebbe sconfiggere il Coronavirus. Non è una fake news. E’un augurio? Certamente. Ma è anche un obiettivo raggiungibile di cui potremmo essere orgogliosi. In primis perché, se raggiunto, vuol dire che l’incidenza dei danni (numero dei decessi in rapporto alla popolazione) è stata la più bassa d’Italia ed in secondo luogo perché la regione un po’ trascurata dai media ed a volte sfottuta da qualche connazionale imbecille è salita sul podio come la regione più virtuosa nella battaglia contro il Coronavirus.

E quando tutto sarà finito, perché prima o poi avverrà la morte definitiva di questo accidenti di virus veloce ed ambizioso nel suo disegno di essere presente in ogni parte del mondo, ci sarà qualche programma televisivo in cui viene presentata la classifica delle regioni meno colpite e quelle a cui il destino è stato più crudele e cinico. E qui voglio soffermarmi.

A prescindere dal Coronavirus e quindi in generale, non esiste il destino di una regione. Ognuna invece è destinata ad essere quella che i suoi amministratori decidono che diventi (in relazione alle loro capacità e allo loro etica).

Al contrario esiste l’incapacità di prevenire le conseguenze di eventiannunciati. Anche quando a presentarli sono gli scienziati, spesso con utile, ma non utilizzato anticipo.

L’esempio più eclatante è rappresentato dai cambiamenti climatici dovuti all’uomo. Tema portato avanti, da oltre venti anni, dagli uomini di scienza a cui seguono la azioni degli ambientalisti. E solo negli ultimi anni si rileva una maggiore sensibilità generale al tema, anche per effetto della tangibilità di alcuni fatti quali lo scioglimento dei ghiacciai dell’Artico, innalzamento del livello dei mari, estati più calde etc… Fatti a cui non stanno seguendo decisioni adeguate da parte dei politici. I quali ancor meno si erano impegnati prima, quando c’erano solo le relative previsioni catastrofiche, ignorate o buttate nella palude degli allarmismi.

Questa faccenda che la politica non sopporta la scienza, fino a fingersi colpita da sordità (ma solo quando le pare conveniente), la ritroviamo anche nel caso del Covid 19.

Più precisamente, non ora (2020), ma circa tre anni fa, quando in alcuni convegni di medici specializzati, era stata fatta la previsione della venuta di un virus che si sarebbe diffuso ovunque, secondo il Dna di questa specie vivente invisibile (e anche per questo molto odiosa a noiumani). Ed era stato sottolineato che, in particolare, codesto (virus) si caratterizzava (ogni tipo di virus ha la sua personalità) rispetto ad altri suoi simili invasori dell’umanità, per la sua forte velocità di diffusione e per una decisa volontà di essere cosmopolita, ossia essere considerato come cittadino del mondo, in assonanza con il fenomeno del tutto umano della globalizzazione.

Ovviamente, nessuno ha dato peso alla profezia degli scienziati circa l’arrivo di questo virus che forse era identificato soltanto con qualche amletica sigla non memorizzabile, se non dagli addettiai lavori.

E tanto meno i politici. Che non hanno dato e non danno retta agli ambientalisti ed agli scienziati del clima e della salute della terra. Figuriamoci quanto vicino allo zero fosse la loro attenzione verso il virus che verrà. E poi con tanti virus che ci sono in circolazione.

L’insensibilità al futuro prossimo da parte dei politici (nazionali e internazionali) l’abbiamo ritrovata anche quando il Coronavirus si era insediato in Cina. Non era una previsione, categoria del pensiero umano dalla quale si tengono a distanza per allergia cerebrale. Era pura realtà. Avrebbero dovuto pensare che la Cina è vicina anzi vicinissima. Ed invece basiti di fronte ad un mappamondo andavano ripetendosi “cavoli che fortuna! Meno male che la Cina è lontana” pensando ai kilometri che ci separano da essa piuttosto che ai contatti internazionali ed ai voli intercontinentali.

Ma poi Covid 19 venne in Europa e per casualità varie si ritrovò in Italia. In particolare nel Nord, dove alcune parti del territorio, per l’alta pericolosità, furono definite zone rosse. A quel punto tutti compresero (anche i politici) che il Killer si comportava da turista scroccone, utilizzando le persone come mezzi di trasporto. E che il maledetto sarebbe arrivato anche al Sud Italia E così è stato.

Ad oggi il Molise è la regione tra le meno colpite d’Italia dal Coronavirus. E potrebbe, alla fine della guerra contro Covid 19, essere la regione più virtuosa d’Italia? Si, purché i politici si allertino e non si crogiolino nella buona sorte che non esiste, come abbiamo già argomentato, e che in ogni caso ha una buon nomea di voltafaccia.

Quindi l’importante è fare le azionigiuste. Ma queste le conosciamo tutti. Ovviamente anche i manager della sanità molisana ed i politici regionali conoscono le armi necessarie contro l’assassino invisibile.

L’isolamento sociale. Su questo argomento l’ultimo decreto del premier Conte indica le misure da prendere, valide per l’intera nazione Le autorità regionali non devono fare altro che farle rispettare. E nel Molise sembra che ciò avvenga, a parte casi eccezionali.

Numero adeguato di medici, infermieri ed operatori sanitari. Un gruppo ristretto di tecnici (medici accompagnati da alcuni matematici o esperti di statistica) non dovrebbe trovare alcuna difficoltà a determinare suddetto fabbisogno, tenendo presente l’esperienza lombarda e le dimensioni della popolazione molisana.

Quantitativo di ossimetri, tamponi, mascherine, ventilatori… Lo stesso gruppo del punto precedente è in grado di determinare i quantitativi dei suddetti materiali necessari per il Molise

Ma ciò che preoccupa i molisani è il Fare. Mi spiego. Dato che stiamo combattendo contro uno nemico invisibile che della velocità ha fatto il suo vanto, dato che Covid 19 non dorme mai e fa danni di continuo, occorre agire, si. Ma anche velocemente. E qui spunta il tallone d’Achille,il tallone più famoso della storia dell’umanità. Che nel caso specifico va a coincidere con la lentezza decisionale ed operativa dei politici italiani, rispetto ai quali quelli molisani non fanno certo eccezione.

Quindi, finito il lavoro di desk, inizia quello sul campo: la ricerca di suddetto personale specializzato nel settore sanitario e l’acquisto dei prodotti sopra elencati. E proprio su ciò i manager della sanità molisana ed i politici della regione Molise, devono essere bravi acquirenti:

--nel by passare i vincoli burocratici, ossia sburocratizzare ed auto sburocratizzarsi

- nel ricercare i fornitori ovunque siano (Italia Europa Mondo).

- nel superare i competitor acquirenti (ossia manager e politici della altre regioni)

E si spera che ognuno di essi (manager e politici) alla fine di ogni giornata faccia il proprio esame di coscienza ( di matrice laica o religiosa) ossia guardandosi allo specchio del proprio bagno si ponga la domanda oggi sono stato abile e veloce nel comprare quanto necessario per salvare il più alto numero di vite molisane? Perché il tema è: in tempo di guerra o si è capaci o incapaci. Le mezze misure non contano.

Conclusione

In questi giorni il Molise è tra le la regioni meno colpite dal killer. Per fortuna. Ma ci auguriamo che, al termine della guerra, possa essere la più virtuosa (con il minor numero di decessi rispetto alla popolazione) delle regioni, la più vincente d’Italia rispetto al serial Killer. E questa volta per capacità organizzativa.

Perché oltre ai medici infermieri ed operatori sanitari, i politici e manager regionali si sarebbero mostrati all’altezza della grave situazione. Cioè capaci di:

- muoversi velocemente. Più del Killer.

- auto sburocratizzarsi, ossia unire coraggio e creatività.

- avere costantemente in testa che la salvezza di molti molisani non dipende dal destino, ma dai combattenti (medici infermieri operatori sanitari) ed ancor più dalle armi ad essi fornite dai politici e manager della regione.

Luigi De Gregorio