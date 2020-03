«Continua il forzato digiuno eucaristico», la quinta domenica di quaresima

SAN MARTINO IN PENSILIS. Quinta domenica di Quaresima e «Continua il forzato digiuno eucaristico e con esso il forzato digiuno dall'assemblea eucaristica! Tutti sentiamo forte i morsi della fame, non di un semplice appetito ma di una grande fame!»

Il pensiero del parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia.

«Comprendiamo più chiaramente la parola di Gesù: "Non di solo pane vive l'uomo".

La Chiesa, come tutte le madri (Dio sia sempre benedetto per il dono della madre), trova sempre una strada per non lasciarci totalmente a digiuno e in questa domenica imbandisce con più abbondanza la mensa della Parola. Oggi ci viene donato il vangelo della resurrezione di Lazzaro (Gv 11, 1-45). Il papa ha fatto notare che questa è la domenica delle lacrime di Dio; Gesù piange per la morte dell'amico Lazzaro. Dopo le lacrime però accade ciò che non si poteva nemmeno immaginare la Parola di Dio richiama Lazzaro alla vita.

In questo tempo di lacrime di Dio e degli uomini, l'accoglienza della Parola di Gesù, ci chiami tutti alla vita! Buona e Santa Domenica».