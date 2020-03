Dalle parole ai fatti, Valerio Fontana: «Mascherine acquistate per voi»

TERMOLI. Dalle parole ai fatti, verrebbe da dire. Dopo la polemica durata due giorni tra il Movimento 5 Stelle di Termoli e il sindaco Francesco Roberti, il portavoce pentastellato al Consiglio regionale Valerio Fontana, offre Dpi alla cittadinanza. «Quelle che vedete in foto sono mascherine che ho acquistato da un produttore locale per regalarle alla comunità termolese. Sono realizzate in popeline, un tessuto lavabile, quindi riutilizzabile, che rispetta i requisiti di sicurezza ministeriali. Chiunque ne abbia bisogno può contattarmi in privato per averle. Seguiranno altre iniziative di questo tipo da parte dei nostri portavoce comunali, da subito sensibili a riguardo. Mai come in questi giorni bisogna pensare e agire come "comunità". Un piccolo gesto, unito a tante piccole azioni, può fare davvero tanto. Non è semplice retorica, credo che la solidarietà deve essere parte integrante della nostra attività dentro e fuori le istituzioni, per superare, insieme, questo momento difficile per tutta la nostra comunità».