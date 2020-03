Toma ai sindaci molisani: la Regione attiva il sostegno alle famiglie senza reddito

CAMPOBASSO. Toma attiva ulteriori misure a sostegno delle famiglie indigenti. La situazione economica di molte famiglie è compromessa dall'emergenza sanitaria che si sta vivendo in questi giorni. Le misure adottate con il decreto "Cura Italia" sono a sostegno di quelle persone che un reddito lo hanno perso a causa delle misure stringenti del Governo per far fronte alla pandemia di Coronavirus. Ma il problema maggiore sono le famiglie che un lavoro non ce l'hanno o che, comunque, vivevano di lavori saltuari.

Per queste ragioni nella giornata di ieri il Governatore Donato Toma ha deciso di intervenire proprio su questa casistica di persone e, per il tramite del Comune di appartenenza, la Regione Molise ha attivato delle misure di sostegno per l'acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze. Nella giornata di ieri la comunicazione è stata inviata a tutti i sindaci della Regione che avranno il compito di inviare all'ente regionale, entro il primo aprile, tutte le informazioni concernenti le famiglie che, nel proprio Comune, abbisognano di tale misura di sostegno definendo così, per ogni ente comunale, il fabbisogno reale della popolazione e le modalità più efficaci di intervento.