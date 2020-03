Guanti, gel e mascherine: il Movimento 5 Stelle raddoppia a Termoli

TERMOLI. Ricordate la rovente polemica sulle mascherine col sindaco Francesco Roberti? Ebbene, «Volere è potere. Nemmeno un giorno e siamo riusciti ad organizzarci grazie alla solidarietà di Domenico Turco, Michele Ciavarella, Gianluca Tortorella, Ketty Peragine, ad acquisti fatti personalmente e alla Provvidenza Divina. Siamo in attesa di ricevere altre mascherine (arriveranno settimana prossima) e metteremo a disposizione di chi ne ha bisogno, kit vari composti dagli articoli indicati, sino ad esaurimento. Inoltre, per chi avesse necessità di generi alimentari, deve solo contattarci. Fateci pervenire le vostre richieste. La solidarietà è un'onda lunga che ci unisce. Grazie a tutti voi per consentirci di essere utili».

Parola di Daniela, Antonio, Ippazio e Nick (Consiglieri comunali Movimento 5 Stelle Termoli).