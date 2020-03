Si amplia la platea dei tamponi e crescono ancora i contagi: 125 casi in Molise

CAMPOBASSO. Tamponi e contagi in aumento, chiamiamola logica conseguenza, anche se per fortuna il salto da 121 a 125, su 905 test, non è pari a quello subito negli ultimi giorni, quando di casi positivi di Coronavirus ve ne erano stati molti di più. Di questi, 3 sono nel capoluogo e uno è riferito a un paziente di fuori regione. Questo l'ultimo bollettino di aggiornamento dall'Asrem, sempre in via ufficiosa. Due dimissioni dal reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli e la buona notizia di 3 pazienti di rianimazione che pur rimanendo in terapia intensiva sono stati estubati. In totale in questo reparto sono 9, mentre 16 sono in Malattie infettive. Tra i dimessi anche il paziente 1 del capoluogo.



E ' stata estesa la platea dei test, dicevamo, ora anche a chi ha un solo sintomo e non due tra affanno, tosse secca e febbre. Potranno essere effettuati, tuttavia, solo su disposizione dell'autorità medica e non a domanda individuale.