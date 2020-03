TERMOLI. «Siamo un gruppo di persone residenti a Colle Macchiuzzo, quartiere di Termoli. Da sempre sensibili al tema dell’inquinamento, abbiamo deciso, agli inizi di Settembre scorso, di dare vita a un progetto chiamato “Ripuliamo”, per dare, nel nostro piccolo, un contributo al pianeta, partendo da quelle strade su cui camminiamo ogni giorno».

Per fortuna ci sono loro, persone come Fabiana Abiuso, Marco La Torre, Lorenzo Colecchia, Giulia Lizza, Mariano Gallant, Ester Tagliafierro.



Impiegano tempo libero per rendere meno sporco e degradato un quartiere come Colle Macchiuzzo che potrebbe essere un fiore all'occhiello e un insediamento urbanistico immerso nella vegetazione.

«Ci siamo armati di buste di ogni genere e di guanti da lavoro: abbiamo raccolto gran parte dei rifiuti situati intorno alla rotonda principale del nostro quartiere, differenziandoli tra plastica, carta e vetro. Insomma, siamo fieri di aver fatto un bel lavoro, rendendo di nuovo apprezzabile un luogo in cui, purtroppo, i prati erano costellati di bottiglie di plastica, pacchetti di sigarette, pezzi di vetro taglienti e persino qualche ricambio d’auto!

Ci siamo accorti, nostro malgrado, di quanto si dia per scontata la bellezza che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente. Essa, invece, è la nostra casa: dobbiamo prendercene cura, non inondarla di rifiuti. Eliminarli in altro modo, d’altronde, non richiederebbe alcuna fatica in più. Forse, solo un po’ più di rispetto.

Siamo dell’idea che, con piccoli passi, si possano attuare grandi cambiamenti: ripuliamo ciò che c’è intorno a noi, ripuliamo le nostre abitudini e il nostro approccio verso la Terra.

Abbiamo dovuto costatare, inoltre, che il nostro impegno ha portato giovamento per non più di pochi mesi, e sembra che le tante persone che “stimavano” e “ringraziavano” non siano riuscite a cogliere il reale messaggio: cercavamo di dare un piccolo esempio a tutti, non stavamo certo facendo un favore a nessuno.

Possiamo ammirare, ora, lungo quelle stesse strade, la bellezza dei fiori spuntati con l’arrivo della primavera; certo, se riuscissimo a intravederli, i fiori, tra un bel mucchio di plastica, guanti in lattice e mascherine abbandonate.

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che il pianeta non si ferma, che esso va avanti anche per noi, e che, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, possiamo continuare ad avere cura delle nostre azioni. Approfittiamo di questo tempo per comprendere ciò che conta davvero».

L'esigenza è dettata anche dal fatto che con l'utilizzo di mascherine, guanti e dpi di varia funzionalità, c'è chi ora li getta alla rinfusa, creando pericoli e sporcizia.