Dalle parole alle chiacchiere, Roberti interviene su fondi ai Comuni e mascherine

TERMOLI. Non c'è tregua domenicale per chi amministra in emergenza Covid-19. Così, stretto dall'attualità, il sindaco di Termoli Francesco Roberti è intervenuto sui fondi stanziati dal Governo per far fronte alla povertà e alle richieste dei Comuni, e poi chiosando ancora una volta sulle mascherine.

«Un doveroso chiarimento ai tanti cittadini che in queste ore cercano informazioni sui finanziamenti dati ai Comuni: i 4,3 mld di trasferimenti annunciati dal Governo ai Comuni, non sono altro che un anticipo delle risorse ordinarie annuali. Tali risorse non possono essere utilizzate per il sostegno alle persone in difficoltà, ma servono per far funzionare i servizi ordinari dei Comuni.

Sono le somme che negli anni recenti sono state via via sforbiciate dai vari Governi di spending review e che hanno lasciato gli Enti locali con “le gomme a terra”.

Ora siamo in attesa del provvedimento ufficiale con il quale saranno ripartire le altre risorse stanziate per il sostegno alle persone in difficoltà: non appena verranno rese note le modalità operative, lo comunicheremo con tempestività a tutti i cittadini che ne hanno bisogno».



Poi, sulle mascherine, dopo le iniziative assunte motu proprio dagli esponenti del Movimento 5 Stelle: «L'ignoranza è peggio del virus... dalle parole alle chiacchiere e c'è chi spaccia mascherine sartoriali con requisiti ministeriali. Voglio informare la cittadinanza che le mascherine faidate le potreste tranquillamente cucire in casa, ma non convincetevi che vi possano proteggere dal Covid-19 perché non è così, queste sono ancora meno sicure di quelle omologate per cui continuate a rispettare le regole che ci siamo imposti e non abbassate la guardia.