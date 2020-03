Contagio del medico che abita a Casacalenda, interviene la sindaca Sabrina Lallitto

CASACALENDA. Ancora contagi nel mondo sanitario molisano. Come è noto a 118 di Larino è stata contagiata una donna originaria di Campobasso e domiciliata a Casacalenda.

In merito a questo caso di positività è intervenuta anche la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto. A Casacalenda si è registrato il primo caso positivo al Sars-Cov-2: lo ha annunciato, tramite il suo profilo social, il sindaco Sabrina Lallitto. La positività del cittadino di Casacalenda è stata riscontrata ieri, venerdì 27 marzo, e la notizia ha fatto, ben presto, il giro del paese. Per evitare il diffondersi di ulteriori fake news, il primo cittadino ha comunicato l’esito del tampone tramite un video in cui chiede alla cittadinanza di non allarmarsi. «Cari concittadini, è giusto che vi dica che da ieri c’è un caso Covid-19 positivo da noi – ha introdotto Lallitto – Questo non vi deve spaventare, anzi deve mantenere maggiormente attiva la nostra allerta».

La decisione del sindaco di comunicare l’informazione, è stata dettata anche dalla paura che il nome del contagiato potesse diffondersi tramite i social network, innescando una caccia all’untore che non porterebbe alla risoluzione della pandemia ma, anzi, ci metterebbe gli uni contro gli altri: «Per questioni di privacy, e vi prego di fare lo stesso, non è giusto che si diffonda il nome di questa persona. Immagino che, tutti voi, vi poniate la stessa domanda. ‘Come faccio a sapere di non essere entrato in contatto con questa persona? Non dovete preoccuparvi perché, nel protocollo effettivo dell’Asrem, si cerca di ricostruire, assieme all’interessato, i movimenti dei Covid-19 positivi che, successivamente, saranno contattati e messi in quarantena».

Il primo cittadino smonta anche altre voci che sono circolate in paese relative ai tamponi: «Ci sono voci che girano e voglio che le informazioni giuste le abbiate da me. Ci sono persone sottoposte a tampone. I soggetti a rischio, ovvero coloro che frequentano gli ospedali, da protocollo devono sottoporsi a tampone, perché mancano i dispositivi, le sicurezze base e perché questo virus è altamente contagioso. Se conoscete o sapete il nome di qualcuno sottoposto a tampone, dovete sapere che la vera motivazione è questa: sono soggetti che lavorano in ambiti ad alto rischio».

Come in altri paesi, anche a Casacalenda ci sono persone in quarantena: una prassi, spesso dettata dalla volontà di non mettere a rischio la propria vita e quella degli altri, che deve essere rispettata in maniera ligia da chi la sceglie e dalla propria famiglia. È soprattutto a loro che il sindaco manda un messaggio: «Non si possono andare a trovare le persone in quarantena, chi condivide l’appartamento con il soggetto in quarantena non può assolutamente uscire perché, anche se non abbiamo certezza sulla positività o meno dell’interessato al virus, potremmo trovarci dinanzi ad un portatore sano o un asintomatico che ha contagiato la sua famiglia. La quarantena va rispettata seriamente. Per qualsiasi evenienza possono chiedere aiuto alla Protezione Civile».

In seguito al primo caso registrato, Casacalenda attiverà il Coc (centro operativo comunale) che servirà a «mantenere la situazione sotto controllo, ora ancora di più», ha specificato Lallitto che tiene a rassicurare i suoi concittadini e ricordare loro il rispetto del decreto: «Non è il caso di preoccuparsi, di farsi prendere dall’ansia o di andare in tensione. L’importante è rispettare le regole: uscite il meno possibile, non c’è bisogno che si reca l’intera famiglia a fare la spesa, basta un solo membro. È sconsigliato uscire tutti i giorni, anche nel caso in cui dobbiate sbrigare commissioni, una o due volte a settimana sono più che sufficienti».

Per prevenire la diffusione del coronavirus, oltre ai consigli relativi al lavaggio frequente delle mani ed al mantenimento della distanza sociale di almeno un metro, è consigliato usare guanti e mascherine. Queste ultime, sfortunatamente, risultano irreperibili sul mercato, se non a prezzi che sfiorano cifre che non tutti possono permettersi. Per questo il comune di Casacalenda, sulla scia delle iniziative avviate già negli altri territori molisani, ha chiesto la collaborazione dei cittadini per la realizzazione delle mascherine che, «in meno di sei ore ha visto l’adesione di moltissime donne – ha spiegato ancora il sindaco – Una volta realizzate le sterilizzeremo e le consegneremo casa per casa grazie alla Protezione Civile, assieme alle istruzioni per poterle riutilizzare».