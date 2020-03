Il sindaco Di Matteo cancella la Carrese a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Con decreto sindacale di oggi, il numero 3, il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, al pari del suo collega di Portocannone, Giuseppe Caporicci, ha annullato la Carrese in programma il 30 aprile. E' la terza edizione che per vari motivi salta dal 2015 in avanti.

L'estratto del decreto.

VISTI i vari DPCM recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;RITENUTO che occorra, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall’autorità governativa porre in atto a livello locale tutte le misure utili a impedire un ulteriore aggravamento dello stato sanitario della popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento suscettibili di favorire la diffusione del contagio ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone;



CONSIDERATO che la situazione che vede coinvolti i cittadini di diversi Comuni Molisani (Montenero di Bisaccia, Termoli, Riccia, Venafro, Pozzilli, Campomarino, Ururi ed altri centri) risulta di particolare gravità, tenuto conto dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento che potrebbe determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione anche all’esterno dei predetti territori;CONSIDERATO che l'ingresso e la permanenza nel territorio comunale di persone potenzialmente a rischio di trasmissione del virus accrescono in modo esponenziale il rischio di pregiudicare la salute della popolazione comunale;SENTITI i rappresentanti delle Associazioni Carristiche i quali hanno dichiarato che, stante la gravità dell’emergenza sanitaria in atto e nel rispetto dei vari Decreti Ministeriali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli allenamenti sono stati da tempo sospesi; inoltre, hanno convenuto sulla prioritaria necessità di preservare da qualsiasi rischio di infezione la popolazione;

HA EMESSO

Il decreto n. 3 del 30.3.2020 con il quale si dispone che la ultracentenaria manifestazione denominata “CARRESE” prevista il 30 aprile 2020 DEVE RITENERSI ANNULLATA E NON VERRA’ DISPUTATA.

Il 30 aprile 2021 i Carri conservano le posizioni acquisite con l’ordine di arrivo del 30 aprile 2019.