Tamponi a tutti i soggetti a rischio, Sabrina Lallitto guida la crociata dei 100 sindaci

CASACALENDA. Dopo il primo caso di Covid-19 a Casacalenda, rilevato nell’ambito del personale sanitario, e il secondo di due giorni fa, sempre nell’ambito frentano e localizzato a Santa Croce di Magliano, la sindaka (sì proprio sindaka) Sabrina Lallitto ha assunto una importante iniziativa. Ha scritto al Ministro della Salute Speranza, al Capo della Protezione civile Borrelli, al commissario per l’Emergenza Arcuri, ai prefetto Federico e Callea, nonché al Governatore Toma e al commissario ad acta Giustini. Una istanza inequivocabile, basata appunto sull’emergenza Covid-19, con la proposta-appello di far effettuare i tamponi a tutti i soggetti esposti a rischio. Una iniziativa condivisa da circa 100 sindaci, la grande parte dei suoi colleghi eletti in Molise.

«Le ultime notizie sull’emergenza sanitaria, testimoniano un sensibile incremento dei casi positivi al Covid-19 nella nostra regione.

Si ritiene che il ruolo istituzionale di sindaco, imponga il dovere di sottoporre, alle autorità competenti, dei suggerimenti con l’intento di rendere più efficaci le modalità di contenimento del virus. Per tale motivo i sottoscritti si permettono di consigliare alle autorità competenti le seguenti proposte:

-i tamponi devono essere effettuati a tutti i soggetti esposti a rischio, dagli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, agli operatori socio-assistenziali domiciliari, residenziale e a quanti impegnati nel volontariato;

-di adottare il prima possibile un protocollo chiaro e univoco per le comunicazioni con i Sindaci che consenta un puntuale controllo di tutti i casi di quarantena, preventiva e obbligata.

Certi della vostra attenzione, fiduciosi della condivisione della presente, porgono distinti saluti i sindaci dei Comuni di:

Casacalenda – Sabrina Lallitto

Larino – Giuseppe Puchetti

Campobasso – Roberto Gravina

Isernia – Giacomo D’Apollonio

Termoli – Francesco Roberti

Venafro – Alfredo Ricci

Acquaviva Collecroce – Francesco Trolio

Acquaviva D’Isernia – Francesca Petrocelli

Bonefro – Nicola Giovanni Montagano

Busso – Michele Palmieri

Campochiaro – Simona Valente

Campodipietra – Giuseppe Notartomaso

Campolieto – Annamaria Palmiero

Capracotta – Candido Paglione

Casalciprano - Eliseo Castelli

Castelbottaccio – Nicola Marrone

Castelmauro – Flavio Boccardo

Castelpetroso – Michela Tamburri

Castropignano – Nicola Scapillati

Cerro al Volturno – Remo Di Ianni

Chiauci – Alessandro DI Lonardo

Civitacampomarano – Paolo Manuele

Civitan. del Sannio – Roberta Ciampittiello

Colle D’Anchise – Carletto Di Paola

Colletorto – Cosimo Damiano Mele

Colli a Volturno – Emilio Incollingo

Fossalto – Saverio Nonno

Gildone – Nicola Vecchiullo

Guardialfiera – Vincenzo Tozzi

Guardiaregia – Fabio Iuliano

Guglionesi – Mario Bellotti

Limosano – Angela Amoroso

Longano- Cristian Sellecchia

Lucito – Giovanni Marasca

Macchia Valfortore – Gianfranco Paolucci

Macchiagodena – Felice Ciccone

Mafalda – Giacomo Matassa

Matrice – Arcangelo Lariccia

Mirabello – Angelo Miniello

Miranda – Marco Ferrante

Monacilioni – Michele Turro

Montagano – Giuseppe Tullo

Montaquila – Marciano Ricci

Montecilfone – Giorgio Manes

Montefalc. nel Sannio – Riccardo Vincifori

Montelongo – Nicolino Macchiagodena

Montemitro – Sergio Sammartino

Monteroduni – Custode Russo

Montorio nei Frentani – Nino-Pellegrino Ponte

Morrone del Sannio – Antonio Domenico Colasurdo

Oratino – Roberto De Socio

Palata – Maria Di Lena

Pesche – Ido De Vincenzi

Pescopennataro – Carmen Carfagna

Petacciato – Roberto Di Pardo

Petrella Tifernina – Alessandro Amoroso

Pettoranello del Molise – Andrea Nini

Pietrabbondante – Antonio Di Pasquo

Pietracatella – Luciano Pasquale

Pietracupa – Camillo Santilli

Pizzone – Letizia Di Iorio

Portocannone – Giuseppe Caporicci

Provvidenti – Salvatore Fucito

Ripabottoni – Orazio Civetta

Ripalimosani – Marco Giampaolo

Roccamandolfi – Giacomo Lombardi

Roccasicura – Fabio Milano

Roccavivara – Franco Antenucci

Rocchetta a Volturno – Teodoro Santilli

Rotello – Michele Miniello

Salcito – Giovanni Galli

San Biase – Isabella Di Florio

San Felice del Molise – Fausto Bellucci

San Giacomo degli Schiavoni – Costanzo Della Porta

San Giovanni in Galdo – Domenico Credico

San Giuliano del Sannio – Angelo Codagnone

San Giuliano di Puglia – Giuseppe Ferrante

San Martino in Pensilis – Giovanni Di Matteo

San Massimo – Alfonso Leggieri

San Pietro Avellana – Francesco Lombardi

San Polo Matese – Tonino Spina

Sant’Angelo del Pesco – Nunziatina Nucci

Sant’Angelo Limosano – William Ciarallo

Sant’Elena Sannita – Giuseppe Terriaca

Sant’Elia a Pianisi – Biagio Faiella

Santa Croce di Magliano – Alberto Florio

Santa Maria del Molise – Costantino Kniahynicki

Scapoli – Renato Sparacino

Sesto Campano – Luigi Paolone

Spinete – Michele Di Iorio

Tavenna – Paolo Cirulli

Termoli – Francesco Roberti

Torella del Sannio – Antonio Lombardi

Toro – Roberto Quercio

Trivento – Pasquale Corallo

Tufara – Gianni Di Iorio

Ururi – Raffaele Primiani

Vastogirardi – Luigino Rosato

Vinchiaturo – Luigi Valente