Zona rossa, il comune di Montenero organizza gli aiuti alle famiglie bisognose

MONTENERO DI BISACCIA. Il primo cittadino Nicola Travaglini ha rivolto il consueto aggiornamento alla comunità locale, confinata in zona rossa. «Come anticipato, informo che il nostro Comune sta effettuando la ricognizione dei nuclei familiari che versano in uno stato di reale difficoltà economica. Al fine di poter comunicare al presidente della Giunta Regionale del Molise tali situazioni e allo scopo di poter ripartire al meglio le risorse da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come previsto dall'ultima Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, tutti i cittadini monteneresi che si trovano in un effettivo stato di necessità, possono comunicarlo al più presto ai numeri 339.20.23.038 (Simona Contucci), o 328.35.49.103 (Maria Teresa De Santis), oppure, infine, all'e-mail: comune.montenero@gmail.com. Vale la pena ricordare che le misure di sostegno alle famiglie senza reddito previste dalla Regione Molise e quelle previste nell'Ordinanza della Protezione Civile, non hanno nulla a che fare con quanto disposto nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020, in quanto le risorse citate da quest'ultimo (4,3 mld ) si riferiscono esclusivamente ai criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020, quindi ad un anticipo delle risorse ordinarie annuali destinate ai comuni, come ogni anno, per garantire i servizi erogati ai cittadini. Comunico infine che abbiamo già ricevuto diverse adesioni da parte delle attività commerciali di Montenero di Bisaccia, le quali si sono messe a disposizione per fornire e distribuire generi di prima necessità a chi ne ha più bisogno; si tratta di gesti di generosità che valgono tanto e che contribuiscono nella maniera più bella a mitigare le difficoltà di alcune famiglie, accentuate in questo periodo dall'emergenza sanitaria in corso».