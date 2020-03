CAMPOBASSO. Aggiornamento di metà mattina per il Coronavirus in Molise. L'Asrem ha pubblicato un monitoraggio che fa salire di altri 6 casi il numero dei contagi in Molise: sono ora 142, di cui 124 in provincia di Campobasso e 9 in provincia di Isernia, così come 9 sono provenienti da altre regioni. Il numero totale dei tamponi è di 1.035, dei quali 893 i negativi. Il dato dei pazienti in terapia intensiva è di 8, 1 in sub-intensiva e 19 sono ricoverati al reparti di Malattie infettive. Isolati a casa 85 pazienti, di cui 15 dimessi dallo stesso Cardarelli e fermo a 3 il numero dei guariti, così come quello dei decessi, a 9.