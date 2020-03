Motociclisti "Road Eaters" donano sangue all'Avis e fondi a Protezione Civile e Asrem

TERMOLI. Il motoclub Road Eaters, col presidente Federico Giannotti e tutti i suoi collaboratori, hanno dato qualche giorno fa la loro fattiva collaborazione alla sezione Avis di Termoli per quanto riguarda le donazioni.

Tutto questo per ribadire la loro grande amicizia e il senso di gemellaggio che lega i due sodalizi.

Poi lo stesso presidente Giannotti ci ha detto: «Visto che ogni anno sotto Pasqua ci recavamo a Cercepiccola, ma quest'anno per i motivi noti non possiamo farlo, abbiamo deciso di devolvere la somma che impegnavamo nell’acquisto di doni e uova di Pasqua destinati agli orfani, all’Asrem e alla Protezione civile, visto che loro ora operano in questa emergenza Coronavirus, dove c'è tanto bisogno. Facciamo tutto questo per sensibilizzare anche altre associazioni, perché a volte non c'è bisogno di grandi gesti ma piccole cose per aiutare chi ha più bisogno di noi in questo momento».