Il caso di positività registrato in basso Molise è un operatore del 118 di Montenero

TERMOLI. Nella localizzazione dei nuovi 6 contagi da Coronavirus registrati oggi in Molise, col totale che passa a 142, ben 4 sono ascrivibili al capoluogo, Campobasso, che si attesta ora a 47 casi positivi Covid-19. Uno ulteriore a Cercemaggiore, ma non legato alla casa di riposo. Infine, un caso di positività registrato dopo il tampone eseguito all'ospedale San Timoteo di Termoli. Si tratta di un operatore del 118, ma della postazione di Montenero di Bisaccia, non del 118 di Termoli, com'era trapelato in mattinata. Resta da vedere la residenza dello stesso, per l'aggiornamento della casistica nella mappa dei contagi.