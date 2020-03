Contagio a Termoli, «Con l'Asrem ricostruiremo la catena epiemiologica dei contatti»

TERMOLI. Dopo il caso di Covid-19 di ieri a Termoli in città dove si continua a monitorare l'evoluzione della mappa del contagio.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha confermato le iniziative, da parte della Asrem, che puntano a ricostruire la catena epidemiologica all'interno della famiglia dell'uomo e i contatti avuti nelle ultime settimane nel rispetto delle procedure previste per tenere sotto controllo tutta la situazione.

Nessun allarmismo, ma un approfondimento della rete di contatti così come avviene per altri casi non legati a gruppi di contagio già conosciuti.

Intanto, il centro operativo comunale continua a raccogliere dati e a fare il punto sugli interventi in accordo con la regione e con la Asrem e del ruolo dell'ospedale San Timoteo nella gestione dell'emergenza coronavirus.

Roberti ha ribadito la necessità di dotare tutto il personale sanitario di tutte le misure di sicurezza necessarie per poter affrontare non solo eventuali casi sospetti ma anche tutte le attività ordinarie.

“Bisogna essere pronti e preparati per evitare qualsiasi rischio rispetto a ciò che è avvenuto al nord, in particolare nelle strutture sanitarie, proprio dove si è registrata la maggiore diffusione del contagio” ha osservato il sindaco di Termoli ribadendo la necessità degli indispensabili presidi.

In città, sono una cinquantina le persone tra quarantena e autoisolamento, e si aspettano novità rispetto agli ultimi casi cercando di contenere l'infezione con una stretta sui controlli.

Da parte del sindaco Roberti si rinnova l'appello a osservare tutte le misure di sicurezza previste e di evitare di uscire per motivi che non sono strettamente necessari. Nonostante i controlli e le ordinanze c'è chi continua a non rispettare quanto previsto andando incontro a sanzioni ma soprattutto a comportamenti che non contribuiscono a contenere il rischio di infezione.

Continuano anche le iniziative che puntano a sostenere le famiglie in difficoltà economica e che hanno bisogno di generi di prima necessità e di altri servizi.