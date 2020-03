SANTA CROCE DI MAGLIANO. “Aiutiamo ad Aiutare” è l’iniziativa solidale messa in campo dal panificio “Le Antiche Fragranze” della famiglia Lariccia: “Abbiamo messo una dispensa davanti al nostro panificio che, ogni giorno intorno alle 13, riforniamo con il nostro invenduto di giornata: pane, panini, pizza o qualche sacchetto di biscotti, taralli che produciamo in giornata” spiegano i titolari.

Dinanzi al panificio “Le antiche Fragranze” della famiglia Lariccia, a Santa Croce di Magliano, da martedì 31 marzo, è stata disposta una dispensa. Una dispensa comune solidale che ogni giorno sarà riempita con i prodotti invenduti della giornata: “pane, pizza, panini, latte ma anche taralli o biscotti - spiegano i Lariccia - e chiediamo di fare lo stesso ai nostri clienti: anche 50 centesimi possono contribuire nel riempire la dispensa. Chi ne ha più bisogno può passare e prendere ciò che desidera”, insomma "chi ha mette, chi non ha prende".

La scelta della dispensa non è stata fatta a caso ma in maniera consapevole per preservare al meglio la privacy di chi usufruirà del servizio. “Noi siamo chiusi nel pomeriggio - evidenziano i Lariccia - e questo aiutata a tutelare maggiormente la privacy di chi ha timore del giudizio altrui”. In questo periodo di inattività lavorativa più di qualche famiglia inizia ad avere seri problemi a portare un pasto in tavola. Molto spesso queste famiglie sono restie nel cercare aiuto, vuoi per estrema umiltà, vuoi per paura del giudizio altrui. Ed allora la scelta dei Lariccia di tutelare il bisognoso impreziosisce ancor di più l’iniziativa solidale: una semplice dispensa dove e chi davvero ha bisogno può prendere ciò che gli è più utile, senza dover chiedere, senza paura di inutili giudizi e pregiudizi.

L’auspicio dei titolari è quello che i: “cittadini di Santa Croce di Magliano facciano buon uso della dispensa e si muovano e agiscano con spirito di solidarietà e consapevolezza dei bisogni reciproci: non c’è nulla di umiliante nel chiedere aiuto, non c’è nulla di più umano e bello nel dare il proprio aiuto”. Aiutare ed essere aiutati è un modo per non dimenticare quanto questi giorni emergenziali e negativi ci stanno insegnando.