Nei secoli fedele, Carabinieri e sindaco aiutano disabile 80enne rimasto solo in casa

MONTENERO DI BISACCIA. Nei secoli fedele, è questo il motto dell’Arma dei Carabinieri e l’attività operativa in basso Molise, sotto l’egida del comando compagnia di via Brasile, calza a pennello.

Un pensionato 80enne, residente a Montenero di Bisaccia, ora zona rossa, purtroppo paraplegico e costretto a stare sulla sedia a rotelle, a causa dell’emergenza Coronavirus, è rimasto solo in casa. Il suo unico figlio si trova al Nord. Una condizione davvero difficile, per chi ha problemi di mobilità e spostamento, tanto che non riusciva a uscire di casa per poter provvedere a se stesso, acquistando viveri e riscuotendo o prelevando la stessa pensione.

Da qui la richiesta di aiuto alla Benemerita, sempre punto di riferimento in ogni campanile.

Il comandante di stazione si è subito prodigato, inviando una pattuglia a domicilio, che verificasse lo stato di bisogno e necessità dell’anziano disabile.

Subito è stato contattato anche il sindaco Travaglini e assieme, comandante di stazione e primo cittadino, hanno contribuito di persona a risolvere le problematiche più urgenti, portando provviste e risolvendo altre incombenze.

Per le esigenze future sarà seguito dal circuito delle associazioni afferenti all’amministrazione comunale, così non sarà mai più solo nella sua abitazione.

L’uomo ha tenuto a ringraziare in modo sincero sia i Carabinieri che il sindaco stesso.