Decima vittima da Coronavirus in Molise, si attende l'esito di altri 70 tamponi

CAMPOBASSO. Anche in Molise il Coronavirus continua a mietere vittime. Nel primo pomeriggio di oggi è morta una 83enne di Cercemaggiore, ricoverata presso il reparto di malattie infettive del "Cardarelli" di Campobasso.

L'anziana donna faceva parte del cluster della casa di riposo di Cercemaggiore che, a oggi, conta 22 persone positive, mentre l'ultimo contagio di oggi sempre a Cercemaggiore il 23esimo, è slegato da quel focolaio. Continua dunque a salire il numero dei contagi in Molise e va di pari passo con l'aumento del numero di tamponi effettuati, e non poteva che essere diversamente e, purtroppo, anche il numero dei decessi.

Come anticipato anche da Quintino Pallante, neo commissario per la gestione dell'emergenza Covid-19, si è in attesa dei risultati di circa 70 tamponi.