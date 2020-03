Minuto di silenzio, il sindaco di San Giacomo fa ammainare la bandiera dell'Unione europea

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. «La vita è più forte di qualsiasi virus». Il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni omaggia il Tricolore e le vittime del Coronavirus con la bandiere a mezz'asta in segno di lutto a mezzogiorno, col minuto di silenzio voluto dall'Anci. Nota a margine, in segno di polemica contro l'Unione europea, miope anche in questa fase, ha fatto arrotolare il vessillo comunitario.