TERMOLI. Da un bollettino all'altro, l'Asrem certifica alle 18 144 casi di Coronavirus in Molise, tra cui 10 deceduti, compresa la donna 83enne di Cercemaggiore oggi, e 3 guariti ufficiali. Cresce il contagio in provincia di Campobasso, che arrivano a 126, poi ci sono 9 a Isernia e 9 di altre regioni. Sono 1.072 i tamponi eseguiti, di cui 928 negativi. Pazienti ricoverati al Cardarelli sono 28, di cui 19 in Malattie infettive, 8 in terapia intensiva e una in sub-intensiva. Dimessi 15 pazienti e 79 isolati a domicilio tra i positivi. Nei privati accreditati abbiamo 9 ricoverati. Soggetti in isolamento 251 e 91 sono in sorveglianza.