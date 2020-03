Avviso esplorativo per creare l'elenco di esercizi commerciali disponibili ai buoni spesa

TERMOLI. Emergenza covid-19 ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del capo del dipartimento della protezione civile. Avviso esplorativo per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l’accettazione di buoni spesa.



Richiama l'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del dipartimento della protezione civile.

Vista la determinazione dirigenziale n. 648 del 31.03.2020 con la quale si approva il presente avviso per la manifestazione di interessi finalizzata alla predisposizione di un elenco di esercizi commerciali di disponibili per l'accettazione di buoni acquisto, rilasciati da questo Comune per il tramite della ditta Edenred Italia, nei confronti dei cittadini in stato di bisogno;

SI INVITANO gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Termoli a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco di esercizi commerciali disponibili alla vendita di generi alimentari mediante buoni spesa;

DESTINATARI DELL’AVVISO Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi alimentari, che svolgano attività nel Comune di Termoli, che intendono fornire generi alimentari ai cittadini in stato di bisogno, beneficiari di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari -

TICKET max cartacei - emessi dalla ditta Edenred Italia, del valore unitario di € 25,00;

MODALITA’ DI ADESIONE La manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, entro il giorno 02 aprile, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.termoli.cb.it. Nella manifestazione di interesse dovrà essere indicato: 1. Denominazione dell’esercizio, indirizzo, partita IVA; 2. Recapito telefonico; 3. Indirizzo di posta elettronica; 4. Sottoscrizione del titolare con la manifestazione della disponibilita’ ad erogare i prodotti nei confronti dei cittadini individuati mediante buoni spesa dell'importo unitario di € 25,00. I buoni 2 spesa assumono la seguente denominazione "Ticket max cartacei" emessi dalla ditta Edenred Italia.

MODALITA’ OPERATIVE Il Buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini residenti nel Comune di Termoli che si trovino in condizioni di disagio socioeconomico. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Termoli senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. I buoni spesa (Ticket max cartacei emessi dalla ditta Edenred Italia) saranno consegnati dal Comune di Termoli ai beneficiari in tagli da 25 euro cadauno. I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e che abbiano sottoscritto apposita convenzione con la ditta Edenred Italia, anche successivamente alla scadenza del presente avviso. I buoni sono cumulabili, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Il buono sarà spendibile entro e non oltre la data indicata sul buono stesso. L'esercente commerciale aderente potrà ricevere il rimborso del buono spesa dalla ditta Edenred Italia, che emette i relativi buoni spesa, sottoscrivendo l'apposita convenzione con la predetta ditta, accettando le modalità e le condizioni previste per il rimborso del buono spesa.

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO Secondo le indicazioni del presente del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa con il quale il Comune stipulerà un accordo scritto con specificato l’iter procedurale per lo svolgimento del servizio e relativo pagamento il cui schema è allegato al presente avviso. L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Termoli www.comune.termoli.cb.it.

ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Termoli e sul sito istituzionale dell’Ente. Per informazioni sulla presente procedura è possibile rivolgersi al settore: Assistenza alla persona. Tel 0875 712511.