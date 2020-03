Coronavirus, sono 21 ora i casi a Termoli: nel pomeriggio positivo un altro paziente

TERMOLI. Si completa la mappatura dei nuovi contagi in Molise. Sono 144 i casi, 8 in più di ieri. Di questi sono 2 in basso Molise e 6 nel resto della provincia di Campobasso. Nessuno in provincia di Isernia, che continua ad avere numeri minimi a livello nazionale.

In particolare 5 sono a Campobasso, 2 a Termoli, compreso l'operatore sanitario del 118 di Montenero di Bisaccia e 1 a Cercemaggiore.

L'ultimo contagio, di oggi pomeriggio, non è stato ricoverato al Cardarelli, ma è stato sottoposto a isolamento domiciliare.