​Termoli-Los Angeles mai così vicine, Mark Di Meo racconta la sua America

TERMOLI. Le dirette quotidiane dell’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori, oltre a contrastare la noia della quotidianità con cui tutti ci scontriamo a causa del Covid-19 che ci costringe a casa, regalano sempre qualcosa: informazioni, punti di vista, confronti costruttivi ed ospiti d’eccezione. Nello speciale di ieri pomeriggio l’editore ha ospitato, seppur virtualmente vista la situazione e la distanza, uno dei deejay e produttori musicali termolesi più in gamba ed in voga del mondo: Mark Di Meo. Un ragazzo che non ha bisogno di troppe presentazioni perché la sua musica parla per lui ma, per chi non lo conoscesse, è utile leggere l’intervista di Michele Trombetta e sapere che Marco Di Meo è nato a Termoli e da quattro anni vive a Los Angeles (California) con sua moglie e suo figlio di 2 anni e mezzo.



Tanti gli argomenti e le sorprese sul piatto della diretta: dal coronavirus che è arrivato anche negli Stati Uniti, passando per le cose care agli americani, fino alla carrambata con l’incontro virtuale di Mark con sua madre Stefania, muta a causa di un problema di microfoni. Con indosso una felpa degli ‘S.T.A.R. Laboratories’ - che gli amanti dei fumetti e dei telefilm targati DC Comics avranno sicuramente riconosciuto come omaggio a Superman #246 (1971) prima e The Flash poi – Mark ha parlato di quanto sia spettrale una città cosmopolita come LA durante la pandemia: «Vedere una città ferma fa effetto – ha commentato con la sua voce calma e squillante – Quando cerchiamo di fare la spesa ci sono poche auto, pizzerie, club e bar sono chiusi. È spettrale».

“Toglietemi tutto ma non il mio b…asket”

Gli americani, si sa, non si spaventano facilmente e nemmeno la pandemia è riuscita ad abbatterli. C’è una cosa, però, che non puoi toccar loro, la NBA. Come accaduto in Italia, anche oltreoceano la Sars-Cov-2 è stata inizialmente sottovalutata. Nel momento esatto in cui il Presidente Donald Trump ha comunicato la chiusura del campionato di basket, gli americani si sono resi conto del pericolo: «La comunicazione di Trump è avvenuta attorno alle 23. La mattina successiva è iniziato l’allarme nazionale, che ha cancellato anche gli altri campionati. Da lì è scattata la pandemia».

“Spese pazze e dove trovarle”

Pandemia=corsa agli acquisti? Per gli americani sì. La maggior parte delle famiglie si è fatta prendere dal panico: memorabili sono le immagini della carta igienica sparita da tutti i supermercati ed a cui anche il celebre autore Stephen King ha dedicato un meme su twitter (rifacendosi al famoso Pennywise, in arte IT, ha posizionato un rotolo di carta igienica su un tombino, affiancato dal palloncino rosso). Spese pazze che hanno raggiunto anche i 1.200 dollari in un unico scontrino ed auto talmente piene da non riuscire a lasciare spazio nemmeno al guidatore. Per fortuna Mr. Bean ha insegnato a tutti come guidare una mini dal tettuccio, comodamente seduti su una poltrona: «Macchine stracolme dal fondo fino al top, piene piene di spesa».

“Ognuno per sé e Dio per tutti”

Proprio come se fossero in un film di guerra, o dei moderni Burt Gammer che si trovano a dover fronteggiare degli enormi vermi mangiauomini noti come Graboid, gli americani hanno fatto file infinite fuori dalle armerie per acquistare fucili, pistole e proiettili per combattere un nemico invisibile anche nella città degli angeli: «Purtroppo negli Usa affitti e mutui sono il quadruplo rispetto ad altre nazioni. Se le persone non hanno la possibilità di pagare affitto o mutuo, o semplicemente non hanno denaro per acquistare cibo, vanno a rubare. Non è come il Sud Italia dove c’è sempre una mamma, o una nonna, pronta a mettere su tavola. Ognuno pensa a se stesso ed a come difendersi. I primi ad acquistarle sono stati proprio i proprietari dei negozi».

“Casa è sempre casa”

«Mi manca l’Italia, mi manca casa, mi manca Termoli», il commento agrodolce di Mark al telefono con la madre. «Sarei dovuto scendere a marzo, ma non ho potuto. Avevo programmato anche delle serate estive tra Termoli, il Molise e l’Abruzzo con dj internazionali, ma attualmente è tutto fermo».