Viola la zona rossa da San Salvo a Montenero e viene stangato, «Dovevo gettare l'immondizia»

MONTENERO DI BISACCIA. Il momento è difficile, lo sappiamo. Da ormai 3 settimane abbondanti siamo in semi-libertà, diciamo così. Le norme di contenimento sul Coronavirus però sono fondamentali, eppure c'è chi non riesce a capirlo e il senso di responsabilità non si inculca in testa.

Avrà da pensarlo il 21enne, classe 1999, beccato dai militari di pattuglia della Guardia di Finanza della compagnia di Termoli, dislocati a Montenero di Bisaccia, dove assieme alle altre forze dell'ordine stanno facendo rispettare h 24 la zona rossa.

Recarsi in un posto dove l'ordinanza restrittiva è addirittura più severa deve essere una follia, specie se riferiamo del motivo addotto dal ragazzo alle fiamme gialle, ossia che stesse lì per buttare l'immondizia, peccato che documenti alla mano, è risultato residente a San Salvo.

Immediata la contestazione della sanzione amministrativa prevista dall'ultimo decreto legge del Governo Conte, 533 euro di multa e passa la voglia di fare lo svelto all'abruzzese, che con la coda fra le gambe è tornato oltre confine. Lo spostamento improvvido è avvenuto nalla mattinata di oggi.