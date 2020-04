"Fondo per il reddito di ultima istanza", Movimento 5 Stelle incalza Roberti

TERMOLI. Nuova iniziativa del Movimento 5 Stelle al Comune di Termoli.

«Questa mattina abbiamo protocollato la seguente richiesta al Sindaco e al Segretario Comunale:

All’attenzione del Sindaco di Termoli Ing. Francesco Roberti All’attenzione del Segretario Comunale di Termoli Dott. Domenico Nucci I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Termoli Daniela Decaro, Antonio Bovio, Nicolino Di Michele, IppazioStamerra.

Preso atto della missiva inviata dal Presidente della Regione Molise datata 28.03.2020 a tutti i Sindaci, rappresentanti leg.li p.t. dei Comuni che insistono sulterritorio molisano, nella quale testualmente si legge: "Decreto Cura Italia del D. L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ha introdotto indennità di sostegno in favore dei lavoratori danneggiati anche a livello economico. In particolare, l’art. 44 istituisce il "Fondo per il reddito di ultima istanza" in favore di tutti i lavoratori danneggiati dall’epidemia da Covid 19 che ha determinato conseguenti riduzioni, sospensioni o cessazione della loro attività lavorativa.

Tale fondo, però, e nessuna altra misura prevista dal Decreto Cura Italia, interviene a sostegno di quelle persone che un lavoro non ce l’hanno o che fino ad oggi vivevano di lavori saltuari.

E’ di tutta evidenza, purtroppo, che queste famiglie, se non adeguatamente supportate, possono divenire una grave emergenza sociale. Per questo motivo è volontà della Regione intervenire, per il tramite del Comune, a favore di queste persone per l’acquisto dei beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze. Si tratta di un’iniziativa che consentirà, in aggiunta a quanto il tuo comune certamente sta già facendo in questi giorni, un reale supporto a tutti coloro i quali si trovano a dover affrontare una forte situazione di disagio economico".

Considerato che:- Il termine ultimo per far pervenire un riscontro, è stato fissato dal Presidente della RegioneMolise nella data del 01.04.2020;- tale misura è aggiuntiva rispetto al DPCM del 28.03.2020 pubblicato in G.U seriegenerale n. 83 del 29.03 . 2020 (Criteri di formazione e di riparto del Fondodi solidarietà comunale 2020. -20A01920).

Chiedono di conoscere se il Comune di Termoli, in persona del Sindacoo suo delegato, ha provveduto a riscontrare detta missiva e inche termini, nel precipuo interesse collettivo. Con osservanza I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Termoli Daniela Decaro, Antonio Bovio, Nicolino Di Michele, Ippazio Stamerra».