Florenzano visita San Timoteo e Vietri: «Era doveroso dire grazie a tutti»

TERMOLI. Non era stato annunciato pubblicamente. Stamani il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, ha fatto visita ai due plessi ospedalieri del basso Molise. Prima quello di Termoli, al San Timoteo, poi al Vietri di Larino. Nel corso di una intervista con la stampa, precisamente coi colleghi di TeleMolise, Florenzano ha motivato la sua presenza con la necessità di far sentire la vicinanza dell'Asrem a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea nell'emergenza Coronavirus. Saluti e ringraziamenti, in una visita lampo. «Era doveroso per me venire qui e ringraziare di persona tutti, anche perché qui c'è stata la prima emergenza. Abbiamo parlato coi primari anche della carenza di macchinari e personale, spero di potermene occupare non appena sarà passata questa emergenza», le parole del manager Asrem.