Di Pardo: positivo un secondo petacciatese, ha fatto rientro dall'Estero ma non in paese

PETACCIATO. Dei 14 nuovi contagi annunciati dall'Asrem col bollettino delle 11 solo 1 è in basso Molise, così come 1 è in provincia di Isernia, qui c'è stato il primo caso positivo a Venafro. Dicevamo del basso Molise. Positivo il secondo cittadino a Petacciato, come conferma il sindaco Roberto Di Pardo: «Si tratta di un nostro caro concittadino che ha fatto rientro dall’Estero ma non a Petacciato. A lui vanno i migliori auguri di una pronta guarigione».

Gli altri 12 contagi sono stati rilevati a Toro, San Giuliano del Sannio, 2 a Campochiaro e ben 8 a Campobasso.