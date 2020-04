Anziani in camera doppia e stanze inutilizzate, il personale scrive al prefetto

RIPABOTTONI. Dopo le missive personali dei giorni scorsi, tra cui una al prefetto, torna d'attualità la situazione interna alla Casa dei Nonni d'Italia di Ripabottoni. Stavolta è l'intero personale a rivolgersi alla dottoressa Maria Guia Federico e all'ufficio territoriale di Governo. Con una nota, indirizzata anche al governatore del Molise Donato Toma, a scrivere questo accorato appello sono le infermiere, gli operatori socio-sanitari e il personale tutto della residenza per anziani “La Casa dei Nonni D’Italia” di Ripabottoni.

«Da anni lavoriamo in questa struttura con dedizione e amore, prestiamo quotidianamente le doverose cure ai nostri anziani che sono diventati parte della famiglia di ciascuno di noi, cercando di dar loro anche tutto l’affetto possibile. In questa situazione di emergenza legata al Covid-19 la direzione della struttura ha prontamente invitato i parenti a ridurre le visite ai propri cari già dal mese di febbraio; visite poi vietate nel mese di marzo allo scopo di garantire e tutelare la salute dei nostri ospiti. La casa di riposo è davvero blindata e, a parte il personale, non entra ed esce nessuno.

Sono stati, e sono ancora, momenti difficili in cui abbiamo dovuto stravolgere e ripensare quella che era la nostra quotidianità lavorativa. È stata dura i primi giorni vedere i loro occhi smarriti e ascoltarli mentre ci chiedevano cosa stesse succedendo, perché le mascherine? Perché questa distanza? Fin da subito abbiamo attuato i protocolli di sicurezza richiesti e tentiamo, per quello che ci è possibile, di attenerci alle norme previste evitando contatti ravvicinati tra gli ospiti.

Al contempo, cerchiamo di rassicurarli e di far pesare il meno possibile agli anziani il distacco da noi e soprattutto dalle loro famiglie che non vedono da più di un mese. Viviamo però in una costante angoscia e preoccupazione e ci sentiamo impotenti di fronte all’impossibilità di poter isolare adeguatamente gli anziani, qualora ce ne fosse bisogno, a causa della mancanza di altre camere disponibili. I nostri nonni sono affetti da varie patologie, sono soggetti fragili e in situazioni gravi di salute siamo stati costretti a chiamare il 118 per fornire loro le necessarie cure mediche. Da giorni però si susseguono notizie relative alla positività al virus proprio tra i sanitari del 118, e da qui la paura che il contagio possa entrare anche attraverso queste vie.

Tutte le camere della struttura sono sistemazioni doppie e nel caso un anziano dovesse manifestare sintomi quali febbre e tosse, non potremmo preventivamente isolarlo per il bene di tutti… potrebbe essere una normale influenza, ma potrebbe anche essere la temuta “bestia nera” che minaccia l’Italia intera. Cerchiamo di essere ottimisti sorridendo con gli occhi attraverso le mascherine che ci coprono il volto, ma ci sentiamo inermi con questa spada di Damocle che pende sulle nostre teste. Eppure una soluzione ci sarebbe! Ci sono camere pronte al piano terra che consentirebbero una perfetta gestione di una eventuale emergenza, ma che il sindaco del comune non vuole concedere. Le chiediamo di farsi portavoce del nostro grido di aiuto e di fare quanto in suo potere per metterci nelle condizioni di lavorare al meglio per garantire la salute dei nostri nonni. Mentre scriviamo questa lettera, apprendiamo dai nostri colleghi in turno che un ospite ha la febbre, cosa facciamo signor Prefetto? Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma siamo preoccupati per i nostri anziani e per le nostre famiglie da cui torniamo dopo il turno di lavoro. Ci aiuti!